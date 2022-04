PSP limita trânsito junto ao Estádio da Luz no dia de jogo com o Liverpool

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP vai limitar o trânsito junto ao Estádio da Luz na terça-feira, dia de jogo frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões.

Entre as 18h00 e as 19h00 e após o jogo, entre as 22h05 e as 22h30, devido ao acompanhamento de adeptos visitantes, estará condicionado o trânsito na Avenida do Colégio Militar, junto ao Centro Colombo.

Devido à chegada das equipas ao estádio, entre as 18h15 e as 19h50 estará condicionado o trânsito na Avenida Lusíada, Rua Frei Luís de Granada, Rotunda Cosme Damião e Avenida Machado Santos.

Os adeptos visitantes são aconselhados a concentrar-se junto ao Centro Comercial Colombo, local a partir do qual haverá encaminhamento e acompanhamento para o estádio.

O Benfica-Liverpool, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, está marcado para terça-feira, a partir das 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.