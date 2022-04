Nélson Veríssimo: "Podemos dividir a eliminatória com o Liverpool"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, acredita que a equipa encarnada pode disputar a eliminatória com o Liverpool.

"A eliminatória vai ser equilibrada, achamos que podemos dividir a eliminatória com o Liverpool. Reconhecemos qualidade, capacidade e mérito ao Liverpool, está na segunda posição numa das ligas mais competitivas do mundo, mas achamos que podemos suprimir os pontos fotos do Liverpool e dividir o jogo. Temos o nosso público amanhã e vai alavancar a equipa para uma boa noite europeia", disse, em conferência de imprensa.

O técnico das águias diz que prefere jogar o primeiro jogo em casa e só depois ir a Anfield.

"Uma eliminatória a duas mãos é sempre importante a forma como se termina o primeiro jogo. Foi bom fazermos o primeiro jogo aqui em casa, vamos ter estádio cheio. Vai fazer toda a diferença. Com esse contribito, a equipa vai catapultar-se para uma boa exibição e vai ser importante para levar a eliminatória em aberto para a segunda mão, em Inglaterra", diz.

Veríssimo não esconde o sonho de levar a equipa às meias-finais da Liga dos Campeões, que seria inédito no atual formato da prova: "Seria marcante, único no clube. Está tudo com o mesmo objetivo".