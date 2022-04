Moretto: "Benfica pode surpreender e eliminar o Liverpool"

"O Benfica conseguiu surpreender o Ajax com duas boas exibições e alcançou o apuramento. O jogo com o Liverpool é igual, porque o favoritismo é da equipa inglesa, mas o Benfica tem condições para disputar a eliminatória, se jogar com a mesma garra que fez contra a equipa neerlandesa. Se fizer um grande jogo na Luz, pode discutir o apuramento com o Liverpool, apesar de ser uma equipa que joga junta há muito tempo e está engrenada, por isso vai ser uma eliminatória difícil, e o Benfica terá de estar no máximo das suas capacidades para lutar pelo apuramento", sublinha.

As duas equipas defrontam-se amanhã no Estádio da Luz, para a primeira mão dos quartos de final da Champions. Moretto reconhece a qualidade da equipa orientada por Jurgen Klopp, mas a equipa de Nélson Veríssimo pode surpreender, tal como fez frente ao Ajax.

Em Bola Branca , um dos heróis de 2006 mostra confiança nas águias. Marcelo Moretto foi o guarda-redes do Benfica nos dois jogos frente ao Liverpool que permitiram a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões.

O Liverpool é o favorito, mas o Benfica pode surpreender e garantir a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões.

O Benfica para ter possibilidades de apuramento, tem de assumir o controlo do encontro.

"O favoritismo é do Liverpool, mas o Benfica não pode ficar à espera do que faça o adversário, e não pode deixar o Liverpool ter o controlo do jogo, se isso acontecer o Benfica pode ter um desaire em casa", avisa.

O Benfica joga para a Liga dos Campeões depois da derrota em Braga para o campeonato. Moretto considera que o resultado da partida com os minhotos não irá pesar no jogo com o Liverpool, frisando que a equipa da Luz tem tido duas faces, uma para o campeonato e outra para a Champions.

"O Benfica tem sido uma equipa na Liga dos Campeões e outra no campeonato. A equipa tem jogado melhor na Liga dos Campeões. A derrota contra o Sporting de Braga não vai influenciar o jogo com o Liverpool, porque os jogos da Champions são diferentes com um ambiente muito diferente, e por isso os jogadores vão estar super motivados", conclui.

O Benfica-Liverpool está agendado para as 20h00 desta quarta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.