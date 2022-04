Benfica esgota bilhetes para Liverpool em menos de duas horas

Benfica esgota bilhetes para a deslocação a Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Champions League, em pouco mais de uma hora e meia.

Os ingressos para o jogo europeu começaram a ser vendidos na manhã desta segunda-feira, pelas 9h00 e, pouco tempo depois, o clube anunciou que a venda tinha terminado.

O Benfica vai contar com o apoio dos seus adeptos na desclocação europeia, tal como no encontro desta terça-feira, que terá casa cheia, no Estádio da Luz.

O jogo, que será realizado em Anfield, acontece no dia 13 de abril, às 20h00, e tal como a primeira mão, esta terça-feira, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.