Quim: "Benfica deve definir treinador da próxima época para garantir estabilidade"

O lugar não está vago, no entanto, continua sem dono garantido para a próxima temporada. A continuidade de Nélson Veríssimo é uma possibilidade,contudo, segundo a imprensa alemã, Roger Schmidt , ainda treinador do PSV, de onde sairá no final da temporada, terá já tudo acertado com os encarnados. Em entrevista a Bola Branca , Quim alerta para os perigos de deixar o tema em aberto por muito tempo.

Jogadores de Braga e Benfica não pensam na Europa



Esta noite, a abrir a jornada 28 do campeonato, o Benfica joga, na Pedreira, a perseguição ao Sporting e, por outro lado, o afastamento do Sporting de Braga. Os minhotos lutam em sentido inverso.

Há, ainda, pelo meio jogos com o Liverpool para os quartos de final da Liga dos Campeões e com o Rangers para a Liga Europa. Olhando para o calendário, Quim avisa que os jogadores vão pensar exclusivamente no jogo desta sexta-feira e só depois nas partidas europeias.

"Os jogadores pensam no próximo jogo que é do campeonato, mas com o desenrolar da partida, e se as coisas se proporcionarem, pode haver algumas poupanças. Mas, agora, os jogadores vão dar tudo no jogo desta noite", assegura o antigo jogador de ambos os clubes.

Quim espera "um jogo equilibrado" entre Sporting de Braga e Benfica.

"As duas equipas vão tentar cumprir os objetivos, o Benfica a tentar aproximar-se do Sporting para chegar ao segundo lugar, e o Braga a afastar-se do Gil Vicente para garantir o quarto lugar. Vai ser um jogo equilibrado, que poderá ser decidido por um jogador individualmente, já que as duas equipas têm jogadores que o podem fazer", conclui.

O Sporting de Braga-Benfica está agendado para as 20h15, com arbitragem de Luís Godinho. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.