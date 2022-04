Nélson Veríssimo. "Temos de refletir sobre o que andamos a fazer"

O treinador do Benfica considera que os encarnados fizeram um “mau jogo” em Braga.

“Fizemos um mau jogo hoje, mesmo até ao 2-0 não fomos a equipa que sentimos que podemos ser. Não entrámos bem na primeira parte, não conseguimos ligar, estivemos muito abaixo do que esperávamos neste regresso após as seleções. É verdade que a equipa depois conseguiu reagir, anulou essa desvantagem mas no momento em que era expectável que o Sp. Braga acusasse o resultado acabámos por sofrer o terceiro após uma bola parada. Isto não pode acontecer, sobretudo depois do esforço que a equipa fez”, refere Nélson Veríssimo.

O técnico encarnado não poupa nas palavras: Para além desta derrota fica o mau jogo da equipa, temos de analisar o que correu mal porque na terça-feira temos outro desafio. Como treinador assumo esta responsabilidade”.

“As derrotas nunca são benéficas, no Benfica o único caminho é ganhar e temos de refletir sobre o que andamos a fazer para transportar isso para o jogo com o Liverpool.”

O Benfica perdeu 3-2 em Braga.