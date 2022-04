Atenção, Benfica. Trent Alexander-Arnold já está recuperado

Trent Alexander-Arnold está recuperado e pode ser chamado para a visita do Liverpool ao Benfica, na próxima terça-feira, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O lateral do Liverpool, que se lesionou a 18 de março, já trabalhou com a equipa e apresentou melhorias que levaram Jurgen Klopp a confirmar a possibilidade de voltar à ação no sábado, com o Watford.

"Depende do que ele fizer no treino [desta sexta-feira]. Fisicamente, ele deverá estar apto", afirmou o treinador alemão, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da jornada 30 da Premier League.

Com um duelo importante no horizonte, Klopp admitiu que a presença do defesa inglês, de 23 anos, na visita ao Manchester City, que se realiza entre as duas mãos do duelo europeu com o Benfica, é provável.



Esta época, em 35 jogos, Trent Alexander-Arnold soma dois golos e 16 assistências.

O Benfica defronta o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Champions, a 5 de abril, no Estádio da Luz, e a 13 do mesmo mês, em Anfield. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.