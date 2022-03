Notícias sobre Roger Schmidt no Benfica passam ao lado de Veríssimo

Veríssimo acrescenta que fala "diaramente com o presidente [Rui Costa]". "Estou a par do que está a acontecer e temos uma estratégia até ao final da época. Estou preocupado com o que temos pela frente que são sete jogos para a I Liga e, pelo menos, dois na Liga dos Campeões", afirma.

"O meu futuro é o que menos me preocupa. Sou treinador do Benfica com honra e orgulho e sei qual é a tarefa que tenho aqui. Tenho tido conhecimento do que tem saído na imprensa e é natural. O Benfica é um grande clube, eu tenho contrato até ao final da época e é natural que surjam nomes para a próxima época", responde o treinador, em conferência de imprensa.

Nelson Veríssimo está a par das notícias que dão conta de que Roger Schmidt está nos planos do Benfica para a próxima temporada, mas vira a página e informa que não está preocupado com o que se tem escrito.

O treinador garante que a notícia que domina a atualidade do Benfica não o afeta e também não irá perturbar os jogadores. "Não sabemos qual é a origem [da notícia], mas é algo que não afeta. O nosso foco está na preparação dos jogos. A melhor avaliação que podemos ter [dos jogadores] é no dia a dia. Não tenho nada a dizer à resposta deles às nossas propostas no treino", refere.

A revista "Kicker" avançou, na terça-feira, com a notícia do interesse do Benfica em Roger Schmidt, treinador alemão que deixa o PSV Eindhoven no final da época. Uma informação, entretanto, confirmada pela imprensa portuguesa. Nelson Veríssimo, de 44 anos, assumiu o comando do Benfica em dezembro, após a saída de Jorge Jesus. Rui Costa garantiu que o antigo técnico da equipa seria o treinador do formação principal até ao final da época.