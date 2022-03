Darwin não treinou, mas regressa aos convocados do Benfica

Darwin Núñez está de regresso, esta quinta-feira, à convocatória do Benfica, para a visita ao Sporting de Braga, a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

O ponta de lança internacional uruguaio tinha falhado o jogo anterior, diante do Estoril, devido a castigo. É convocado mesmo sem treinar. Haris Seferovic também está de volta aos eleitos de Nélson Veríssimo, após lesão.

Por outro lado, Paulo Bernardo sai da lista de 22 convocados, assim como Henrique Araújo.

O Benfica visita o Braga no sábado, às 20h15, no Estádio Municipal de Braga. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de 22 convocados:



Guarda-redes: Vlachodimos, Helton;

Defesas: Lázaro, Gilberto, Morato, Vertonghen, André Almeida, Otamendi, Grimaldo;

Médios: Meité, Paulo Bernardo, Weigl, João Mário;

Avançados: Rafa, Radonjic, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Everton, Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic e Darwin.