Roger Schmidt "enquadra-se no projeto do Benfica"

O técnico Roger Schmidt vai deixar o PSV no final da temporada e é o nome mais falado pela imprensa alemã para o lugar de treinador do Benfica. Rui Mota, que foi adjunto de Roger Schmidt no Beijing Guaon, da China, diz que Schmidt gosta de espetáculo e de futebol de ataque e que esse perfil se enquadra no projeto dos encarnados.

“Roger Schmidt é um treinador que me parece ter o perfil que se enquadra com o projeto do Benfica. Como homem é uma pessoa integra, respeitadora, com valores bem vincados. Enquanto treinador também me parece um excelente profissional, de uma escola reconhecida e que, além de privilegiar um futebol ofensivo, gosta do espetáculo”, referiu Rui Mota.