Soares de Oliveira regressa ao Conselho Executivo da Associação Europeia de Clubes

Domingos Soares de Oliveira, diretor-executivo da SAD do Benfica, substituiu Miguel Moreira no Conselho Executivo da Associação Europeia de Clubes (ECA).

Miguel Moreira, ex-diretor financeiro e administrador da SAD do Benfica, cessou funções no clube e, por isso, é substituído também no órgão da ECA, chefiado por Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain.

O dirigente encarnado foi eleito e cumprirá o resto do mandato até 2023. Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, e Jiri Vrba, do Slavia de Praga, também eram candidatos ao cargo, mas foram superados por Soares de Oliveira.

Domingos Soares de Oliveira já tinha estado no organismo num mandato entre 2017 e 2019.

Oliver Kahn, do Bayern de Munique, Edwin Van der Sar, do Ajax, Karl-Heinz Rummenigge, do Bayern de Munique e Daniel Levy, do Tottenham são outros dos elementos que também integram o Conselho Executivo da Associação Europeia de Clubes (ECA).

Também Simão Sabrosa foi nomeado para o Comité de "Experts of Football", onde já estão Gullit, Rafa Benitez e Ballack e que visa debater as regras e ajudar a tornar o futebol mais atrativo, a par de uma melhor gestão de calendários.