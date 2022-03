Everton garante que ainda não mostrou total potencial no Benfica

Everton Cebolinha, avançado do Benfica, garante que ainda não mostrou toda a sua capacidade nas águias. Em entrevista ao "zerozero", o internacional brasileiro acha que mostrou mais no Grémio e na seleção.

"Sei do meu potencial e da minha capacidade. Aquilo que eu já apresentei, seja no Grêmio ou na seleção, não está perto do que já apresentei aqui. Tenho procurado crescer para ajudar e dar o meu melhor para estar a marcar golos, fazer assistências e exibições de gala", disse.



O avançado de 26 anos fala numa adaptação complicada ao Benfica. Na sua primeira época no clube encarnado, marcou oito golo e registou 10 assistências em 48 jogos disputados.

"A primeira temporada foi difícil. Tinha passado oito anos no mesmo clube e a mudança é muito difícil. Não só a mudança de local onde vamos morar, mas também o local onde vamos trabalhar. Tive a Copa América, não tive férias durante três temporadas e isso acaba por prejudicar um pouco, mas acredito que, a cada semana, a cada treino, me tenho sentido mais à vontade e mais em casa para desempenhar o meu trabalho e ajudar o meu clube", explica.

O Benfica está distante da liderança do campeonato, mas Everton garante que ser campeão português é um dos seus grandes objetivos.

"Nunca disse que queria ir embora. No momento, isso não me satisfaz. Tenho vontade de conquistar títulos com a camisola do Benfica, tenho vontade de ser campeão nacional e enquanto eu não conseguir não me vou perdoar. É uma obsessão de grupo e individual. É uma competição muito importante que o Benfica não tem ganho e quero conquistar títulos aqui", termina.