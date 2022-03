Raúl de Tomás explica insucesso no Benfica

Raúl de Tomás elegeu o Benfica como "o pior momento" da carreira, até agora, e explicou as razões do insucesso no futebol português.

Em entrevista à revista "Club del Deportista", o avançado internacional espanhol, de 27 anos, que atualmente representa o Espanhol, admitiu que passou "seis meses muito intensos, pela negativa", na Luz.

"O pior momento foi no Benfica. (...) Desde o início que não encaixei no sistema de jogo da equipa, nem no estilo de jogo em Portugal. Creio que o treinador [Bruno Lage] também não entendia a posição em que eu jogava. Sou avançado e, em muitos dos jogos, jogava atrás do avançado e não me adaptei a essa posição. Não estava habituado", reconheceu.

Raúl de Tomás chegou ao Benfica no verão de 2020, por 20 milhões de euros, mas saiu seis meses depois, com apenas três golos marcados em 17 jogos, para o Espanhol, pelo mesmo preço. Nos catalães, voltou a brilhar. Esta época, leva 14 golos e três assistências em 29 jogos.

Exibições que levaram "RDT" à seleção espanhola. Em novembro, recebeu a primeira chamada e somou duas internacionalizações. Voltou a ser convocado para a presente janela, contudo, já esta quinta-feira, lesionou-se num treino, pelo que deverá falhar o particular com a Albânia.