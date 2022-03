Rui Vitória não foi abordado pelo Benfica, que "está muito bem entregue" a Veríssimo

Rui Vitória não foi sondado pelo Benfica. Neste momento, está mais focado no estrangeiro e considera que o clube está em boas mãos.

Em declarações aos jornalistas, à margem do Fórum dos Treinadores, em Leiria, o antigo treinador do Benfica, atualmente sem clube, negou ter recebido quaisquer "aproximações" da Luz e salientou que a equipa encarnada "está muito bem entregue" a Nélson Veríssimo.

"Nem quero entrar por aí. Estão a fazer o trabalho que têm de fazer com o Rui [Costa, presidente do Benfica] e o que eu desejo é a maior sorte", disse.

"Aproximações tive de outros clubes que entendi que não eram a melhor solução para agora", acrescentou, recusando revelar que clubes eram.

Rui Vitória escolhe projetos pelo desafio

Vitória, que já treinou na Rússia e na Arábia Saudita, considera-se "um treinador do mundo" e afiança que está "preparado para qualquer desafio":

"À partida, a minha ideia é continuar pelo estrangeiro. Evidentemente, enquanto treinador, quem vai para uma Rússia para uma Arábia e já treinou um clube da dimensão do Benfica está aberto a tudo."

Rui Vitória tem "muita ambição", no entanto, revelou, também, que, nesta altura da carreira, escolhe os projetos mais pela "paixão" que despertam.

"Tem muito a ver com o desafio que encontro pela frente. Não tem a ver propriamente com o campeonato, com a equipa, com o clube, tem a ver com a paixão que o projeto e o desafio me provocam. Se isso acontecer, vou para qualquer lado", afiançou o técnico, de 51 anos.