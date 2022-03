Álvaro Magalhães lamenta ausência de Rafa na seleção

Rafa Silva foi figura principal no triunfo do Benfica sobre o Estoril, no Estádio da Luz, e com um golo fantástico depois de correr cerca de 80 metros de uma área à outra.

O internacional português é o jogador que mais assistências tem no campeonato, mas são números que não convenceram o selecionador Fernando Santos, na convocatória para o "play-off" de apuramento com Turquia e, caso vença, com Itália ou Macedónia do Norte.

Álvaro Magalhães, antigo jogador do Benfica e da equipa das quinas, afirma em declarações a Bola Branca que entende a posição do treinador nacional, mas não deixa de estranhar a ausência do avançado encarnado.

"Não foi convocado, lamentamos, mas temos de respeitar a opção do técnico", afirma.

O ex-jogador recupera o lance de Rafa Silva frente ao Estoril, definindo-o como um "golo de levantar o estádio" e concretizado por um atacante que "embalado é difícil" de travar. "Ele merece aquele golo, porque tem muita capacidade e qualidade", acrescenta.

O triunfo do Benfica por 2-1, sobre o Estoril, surge depois do êxito na Liga dos Campeões, em Amesterdão. Álvaro Magalhães considera que a recuperação, depois "de um desgaste tremendo", acabou por "torna-se mais fácil", dado o sucesso alcançado com o Ajax.

Reveja o golo de Rafa ao Estoril