Nélson Veríssimo: "Vencemos com mérito"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fala numa vitória "com mérito" frente ao Estoril Praia, por 2-1, num jogo difícil e com vários momentos divididos, na opinião do técnico encarnado.

"Foi um jogo difícil, entramos bem, tivemos bons primeiros 10 minutos, depois o Estoril conseguiu dividir a bola connosco. Na segunda parte acho que tivemos mais domínio, o Estoril também criou oportunidades. Dar os parabéns aos jogadores, vencemos com mérito, numa sequência de jogos que se prolongou e com o Ajax a meio dasemana. Havia fadiga física e mental, parabéns aos jogadores", disse, à BTV.

O treinador das águias comentou ainda o grande golo de Rafa, que inaugurou o marcador.

"Num posicionamento mais baixo, ele recuperando a bola, tudo pode acontecer. É rápido, forte no um para um, é muito difícil de lhe tirar a bola e não falhou na cara do golo", termina.

O Benfica venceu o Estoril e continua no terceiro lugar da I Liga, com 61 pontos, a seis do Sporting, que já venceu em casa do Vitória de Guimarães nesta jornada.