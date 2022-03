Veríssimo.”Para valorizar o que fizemos com o Ajax temos de ganhar”

O treinador do Benfica considera vital vencer o Estoril para dar consistência à equipa após o triunfo contra o Ajax.

Nélson Veríssimo reforça: “Agora é direcionar foco para Estoril e fazer o que temos de fazer. Para valorizar o que fizemos nesta eliminatória com o Ajax temos de ganhar”.

O técnico dos encarnados acredita que a equipa vai dar “boa resposta”, mas deixa o alerta: “Temos um jogo difícil amanhã”.

“Vamos jogar contra uma equipa que está confortável, que é treinada pelo menos treinador há duas épocas, tem bem definida a sua estratégia. Defrontei-o na temporada passada na segunda liga, subiram com mérito. O treinador já vincou as suas ideias”, disse Veríssimo, elogiando o Estoril.

Os encarnados defrontam os canarinhos, por exemplo, sem Darwin, mas a ausência do avançado uruguaio não tira o sono ao técnico da Luz.

"Não vai ser o facto de sair um, entrar outro, que não me vai permitir chegar à noite e dormir descansado relativamente aos jogadores que vão entrar para suprir as ausências dos outros", garantiu.



Veríssimo assumiu, de resto, que a equipa tem de estar "preparada para estas circunstâncias de lesões e castigos" e lembrou que, "não podendo contar com ele [Darwin Núñez]", tem à sua disposição "o Roman [Yaremchuk], o Gonçalo Ramos e o Henrique Araújo".

"Todos são importantes, evidentemente. Não [vamos] lamentar as ausências, mas [sim] acreditar muito naqueles jogadores que, não sendo aposta regular, tendo estas oportunidades, vão dar uma reposta positiva", apontou.

Também a cumprir castigo, após a expulsão frente ao Vizela, vai estar Taraabt, mas as ausências, insistiu o treinador, abrem "a porta para outros jogadores terem a sua hipótese de ter minutos".

O técnico não revelou se João Mário, pouco utilizado nos últimos encontros, entrará para o lugar do médio marroquino, mas admitiu que o internacional português, que "tem tido um comportamento fantástico na abordagem ao treino, enquadra-se nessa perspetiva".

O Benfica, terceiro classificado com 58 pontos, recebe o Estoril, sétimo com 34, no domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.