Nélson Veríssimo e a Champions. “Difícil para nós, mas para o Liverpool também”

O treinador do Benfica considera que a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões vai ser “difícil para nós, mas para o Liverpool também”.

Nélson Veríssimo não tem dúvidas: “Estando as oito melhores equipas da Europa venha o diabo e escolha. São todas equipas com mais valias”.

“Podia considerar que há um lote com dificuldade acrescida na qual eles se incluem, mas o sorteio ditou e vamos na mesma lógica de abordagem à eliminatória com o Ajax, vamos dividir o jogo com o Liverpool”, acrescentou.

No entanto, o técnico dos encarnados lembra que até lá “ainda temos dois jogos importantes com Estoril e Sp. Braga”.

O Benfica recebe o Liverpool para a Champions a 5 de abril no estádio da Luz e vai a Inglaterra a 13 do mesmo mês.