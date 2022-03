Klopp e o Benfica. "Vão dizer que somos favoritos, é o primeiro erro podemos cometer"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, diz que assumir favoritismo pode ser o primeiro erro a cometer nos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Benfica.

Em declarações aos meios do clube, o treinador alemão reconhece que nunca jogou no Estádio da Luz e espera uma eliminatória difícil.

"Estou ansioso, são os quartos de finais e vai ser difícil. O Benfica esteve muito bem contra o Ajax. Sei que todos vão dizer que somos favoritos, mas esse é o primeiro erro que se pode cometer. Respeito o que o Benfica está a fazer, é um clube enorme. Acho que nunca joguei lá. Estava em Lisboa quando recebi a chamada do Liverpool. É uma boa memória para mim", disse.

Com Vítor Matos e Pepijn Lijnders na equipa técnica, ambos ex-FC Porto, Klopp assume que o jogo poderá ter um sabor especial.

"A preparação começa agora. Temos alguns elementos do staff com história no Porto, há algum sentimento de dérbi se quisermos encarar assim", atira.

O Benfica recebe primeiro o Liverpool. Klopp mostrou-se satisfeito por jogar fora primeiro e diz estar feliz por ter evitado Chelsea e Manchester City.

"É melhor ter a segunda mão em casa, mas depende sempre de como corre o primeiro jogo. Não queria uma equipa inglesa, não só pela qualidade, mas porque jogamos vezes suficientes contra eles durante a época e é bom jogar contra outros clubes", termina.