Benfica quer repetir história recente contra o Liverpool na Liga dos Campeões

No plantel as águias alinhavam jogadores como Luisão, Moretto, Léo, Manuel Fernandes, Geovanni, Nuno Gomes, Simão Sabrosa, Miccoli, Ricardo Rocha e Karagounis.

Na primeira mão da eliminatória, o Benfica recebeu e venceu no Estádio da Luz, por 1-0, com Luisão a marcar o único golo do jogo, aos 84 minutos.

Histórico total a favor dos ingleses

No total de jogos entre as duas equipas, Benfica e Liverpool já se defrontaram dez vezes em jogos oficiais, nunca com um empate registado. O Liverpool ganhou seis, o Benfica apenas quatro.

O último frente a frente foi há 12 anos, em 2010, nos quartos de final da Liga Europa. Na ocasião, o Benfica voltou a vencer na Luz, com "bis" de Óscar Cardozo, mas caiu em Anfield com uma pesada goleada por 4-1. Jesus treinava as águias, Benítez ainda era o treinador do Liverpool.

O Liverpool, campeão europeu em 2019 e inglês em 2020, regressa a Portugal, onde tem sido feliz com Jurgen Klopp no comando técnico.

Os "reds" defrontaram o FC Porto na Liga dos Campeões por três vezes nas últimas quatro temporadas, levando sempre a melhor. Esta época, o Liverpool jogou com o Porto na fase de grupos da prova. Venceu por 5-1 no Dragão e por 2-0 em Anfield.

No total, o Liverpool já perdeu cinco vezes em solo português: frente ao Vitória de Setúbal, em 1969, na Taça das Cidades com Feiras, frente ao Benfica em três ocasiões - 1984, 2005 e 2009 -, e contra o Braga, em 2011, a última derrota dos "reds" em Portugal, para os oitavos de final da Liga Europa.

O Benfica recebe o Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões a 6 de abril e desloca-se até Anfield uma semana depois, no dia 12. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.