Jaime Antunes e o "sonho" do Benfica continuar a brilhar na Europa

Os benfiquistas podem alimentar o sonho de chegar ainda mais longe na Liga dos Campeões.

Depois da vitória em Amesterdão que permitiu eliminar o Ajax e garantir a qualificação para os quartos de final da Champions, uma fase da prova onde não chegava desde 2016, com Rui Vitória.

Em declarações a Bola Branca, o vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes elogia o profissionalismo dos jogadores no jogo da última noite e considera que o universo encarnado tem razões para continuar a alimentar o sonho europeu.

"Todos nós ficámos muito satisfeitos com a prestação da equipa do Benfica. Os jogadores deram uma prova do seu profissionalismo e conseguimos ultrapassar uma das melhores equipas da Europa. Estamos entre os oito melhores e agora é esperar pelo sorteio e sonhar que vamos continuar em frente", refere.