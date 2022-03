Veríssimo: "Demonstração de caráter, se não dá de uma forma tenta-se de outra"

Nélson Veríssimo destacou o caráter e a capacidade de adaptação dos jogadores do Benfica, depois da vitória, por 0-1, no terreno do Ajax, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

No final da partida, em declarações à Eleven Sports, o treinador do Benfica salientou que já esperava "uma entrada muito forte" do Ajax, na procura de um golo precoce, e que a sua equipa teria de ter "grande compromisso e rigor defensivo" para derrotar "uma excelente equipa".

"Foi uma eliminatória difícil. É verdade que não conseguimos ter a posse de bola que gostaríamos, mas também temos de perceber o que o jogo está a dar. E se não conseguíamos da forma como queríamos, tínhamos de aproveitar numa transição ou numa bola parada. (...) Tivemos de defender muito mais momentos do que habitual, mas foi uma demonstração de caráter desta equipa, de perceber que se não dá de uma forma temos de tentar de outra", enalteceu o técnico encarnado.