"É irritante perder assim", admite treinador do Ajax

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, não escondeu a frustração com a eliminação da Liga dos Campeões, após a derrota (0-1) com o Benfica, em casa.

Em declarações à Eleven Sports, o técnico holandês destacou que o Ajax criou várias oportunidades, teve muita bola e que "o Benfica não conseguia atacar".

"É irritante perder assim, concedemos dois golos em bolas paradas [um na Luz e outro em Amesterdão]. Falámos sobre isso, sabíamos que o Benfica era forte nisso. Estamos chateados. Na Liga dos Campeões, tudo tem de estar do teu lado, os jogos são decididos nos detalhes. Nós jogámos bem, como uma equipa, mas a sorte não esteve do nosso lado. Nem sempre a melhor equipa ganha", lamentou.

Depois do 2-2 da primeira mão, na Luz, o Benfica venceu, por 0-1, no terreno do Ajax, no segundo jogo, e avançou para os quartos de final da Champions.