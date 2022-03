Dani acredita que "sobranceria do Ajax pode jogar a favor do Benfica"

O antigo internacional portugues Dani não tem dúvidas quando afirma que o Benfica tem fortes possibilidades de eliminar o Ajax na Liga dos Campeões depois do empate a duas bolas no jogo da primeira mão, no Estádio da Luz.

Dani, hoje com 45 anos, jogou durante quatro anos no Ajax, conhece o ambiente da Arena de Amesterdão e conhece, na perfeição, as duas equipas que se vão defrontar esta terça-feira.

"A eliminatória está em aberto e o Benfica tem muitas possibilidades de ultrapassar este Ajax. Eles já estiveram muito mais fortes do que estão, neste momento, e a prova é que tem ganho os jogos do seu campeonato com enorme dificuldade. Se o Benfica estiver ao seu melhor nível e for competente nas suas ações, tem fortes hipóteses de vencer em Amsterdão", considera, a Bola Branca.



Sobranceria do Ajax

Dani põe o dedo na ferida e aponta as fragilidades da equipa de Erik ten Hag.