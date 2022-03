Benfica. "Jogadores deram a vida", enaltece Otamendi

Os jogadores do Benfica enalteceram, após a vitória no terreno do Ajax, por 0-1, esta terça-feira, o sacrifício de todos, que permitiu à equipa encarnada chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Otamendi, eleito pela Renascença como o melhor em campo, admitiu, à Eleven Sports, sentir uma "alegria enorme" por avançar na Champions, em que os jogos são decididos por detalhes, e destacou um pormenor.

"Não fizemos o melhor jogo, mas a entrega da equipa a defender foi impressionante. Os jogadores deram a vida para segurar o resultado e para atacar e conseguir o golo. Agora, vamos procurar continuar a avançar. Há grandes equipas em prova, mas no um contra um qualquer coisa pode acontecer e vamos à procura de mais", afiançou.

Darwin: "É um sentimento único"

Darwin, que marcou o golo da vitória, assumiu que o Ajax "joga muito bem e tem jogadores de qualidade", contudo, realçou a capacidade do Benfica para sofrer. Ter decidido o jogo "é um sentimento único":

"Soubemos sofrer, tivemos pouca bola, tínhamos de defender e, depois, desfrutar com bola. Estou contente com a vitória, a equipa deu tudo."

Julian Weigl admitiu que "não foi o melhor jogo" do Benfica, que esteve "muito atrás" e "tinha de esperar por uma ou duas oportunidades".

"Conseguimos, marcámos e estamos na próxima fase. Todos os jogadores deram tudo, isso deixa-me orgulhoso. Vamos mostrar que o Benfica merece estar nos quartos de final", assegurou o médio alemão.