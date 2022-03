Yaremchuk, Gilberto e Otamendi treinam na véspera do Ajax

Otamendi, Gilberto e Yaremchuk integraram o treino desta segunda-feira do Benfica, que finalizou a preparação para a visita ao Ajax.

Os três jogadores, que falharam a receção ao Vizela - os dois defesas por problemas físicos e o avançado devido a gripe -, estão, assim, aptos para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, Nélson Veríssimo ainda não contou, no entanto, com o lesionado Seferovic. Nem com Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, que não devem jogar mais esta época.

Na primeira mão entre Benfica e Ajax, houve empate, por 2-2, na Luz. Importa referir que, esta época, os golos fora deixaram de contar por dois.



Holandeses e portugueses voltam a defrontar-se na terça-feira, às 20h00, na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.