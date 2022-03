Nélson Veríssimo não pensa no futuro no Benfica. "Balanços fazem-se no final"

Nélson Veríssimo fugiu, esta segunda-feira, a todas as questões sobre o futuro, ou falta dele, como treinador do Benfica, após o final da época.

Em conferência de imprensa, Veríssimo salientou que a sua preocupação, e da equipa técnica que o acompanha, "não é a continuidade para a próxima época" e quaisquer ilações serão tiradas apenas no final.

"Não é o momento para falar. Os balanços fazem-se no final de um percurso e de um trajeto. O campeonato termina na última jornada, aí é o momento para fazer um balanço. Agora, ainda temos sete, oito jogos da Liga para fazer, pelo menos mais um da Liga dos Campeões. (...) É isso que tem de nos preocupar neste momento", sublinhou o técnico.

Olhar para trás e ver evolução

Nélson Veríssimo explicou, ainda, o que será um balanço positivo no final de uma temporada que começou apenas com a sucessão a Jorge Jesus.

"O mais importante, no final deste trajeto, é olhar para trás e perceber que, a partir do momento em que entrámos, houve crescimento nos jogadores e na equipa. Tudo o resto é lateral", reiterou o treinador encarnado.

Nélson Veríssimo fazia a antevisão do Ajax-Benfica, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Jogo com início às 20h00 de terça-feira, em Amesterdão, e com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.