Gilberto, Otamendi e Yaremchuk regressam aos convocados do Benfica

Gilberto, Otamendi e Yaremchuk estão de volta aos convocados do Benfica. O trio ficou de fora do jogo com o Vizela, mas está de volta para o embate com o Ajax, na terça-feira, a contar para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nélson Veríssimo acrescentou, ainda, Svilar à lista de eleitos e a comitiva encarnada seguiu com 25 jogadores para Amesterdão.