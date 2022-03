Benfica preparado para um "jogo do gato e do rato" com o Ajax

Nélson Veríssimo está ciente de que espera ao Benfica um jogo muito complicado, com o Ajax, em Amesterdão, e que só muita competência levará os encarnados aos quartos de final da Liga dos Campeões.

A primeira mão dos "oitavos" terminou com um empate por 2-2, na Luz. Na conferência de imprensa de antevisão do segundo jogo, esta segunda-feira, Nélson Veríssimo lembrou que "muita gente não acreditou" que o Benfica dividiria a eliminatória e chegaria a este ponto com tudo em aberto. O treinador pretende continuar a desafiar as expectativas.

"Nós acreditávamos que íamos dividir a eliminatória em 50-50 e conseguimos. Essa divisão continua, o Ajax tem de nos respeitar, nós temos de respeitar o Ajax e, depois, é o jogo do gato e do rato. Perceber onde está a vantagem, perceber onde estão os espaços e como é que podemos explorá-los", projetou o técnico encarnado.

Competência na defesa e esperteza no ataque



Veríssimo espera um duelo "aberto e muito competitivo", entre duas equipas que "gostam de impor o seu jogo". O Benfica deve preparar-se para "uma entrada forte" do Ajax e ser "muito competente" na defesa.

"O adversário é forte no seu jogo ofensivo, mas tem fragilidades e temos de aproveitá-las. Temos de aproveitar os momentos de jogo e ser muito competentes no processo defensivo. O Ajax é uma equipa com qualidade, mas acreditamos muito no nosso processo. Temos todas as expectativas de fazer um grande jogo e passar aos quartos de final", frisou.

O Ajax-Benfica tem início às 20h00 de terça-feira, em Amesterdão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao direto em rr.sapo.pt.