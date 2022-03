Nélson Veríssimo: "O VAR é para quê?"

Nélson Veríssimo mostrou-se muito crítico para com a atuação do videoárbitro (VAR) no empate do Benfica na receção ao Vizela, por 1-1, esta sexta-feira, a contar para a 26.ª jornada do campeonato.

Em declarações à BTV, o treinador do Benfica aceitou a expulsão de Adel Taarabt, que deixou os encarnados com menos um desde os sete minutos, no entanto, queixou-se de lance semelhante na segunda parte, para o outro lado, e de uma grande penalidade que terá ficado por assinalar:

"É sempre difícil jogar com menos um, mas o VAR é para quê? Temos a expulsão do Adel, há um lance com o Rafa que é idêntico e, no minuto 72, num lance de cruzamento numa bola dividida, há um lance claro e evidente. Não quero desculpar, mas, havendo o VAR, que não consegue detetar esta situação, uma pessoa pergunta-se: para que há o VAR?"

Nélson Veríssimo não quis dizer que o Benfica empatou "por culpa da arbitragem", no entanto, reiterou que a sua equipa foi prejudicada pelas atuações de de Manuel Oliveira, em campo, e André Narciso, no VAR.

"O lance aos 72 minutos era penálti. Podíamos ter falhado ou marcado, mas, se temos VAR para analisar algumas situações que acontecem no decorrer do jogo… Não gosto de falar de arbitragem, mas nos nossos jogos têm havido situações que nos prejudicaram. Neste jogo, não percebi como é que o VAR não viu. Não percebi o minuto 72", atirou o técnico.