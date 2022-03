Benfica B bate Académica em jogo com sete golos e sobe a segundo

O Benfica B subiu ao segundo lugar da II Liga, esta sexta-feira, com uma vitória, nos descontos, sobre a Académica, por 3-4.

Num jogo de loucos, o Benfica B chegou à vantagem ao minuto 36, por intermédio de João Resente. Contudo, em quatro minutos, a abrir a segunda parte, João Carlos operou a reviravolta para a Académica.

Aos 66 minutos, no entanto, Resende bisou, estabelecendo o empate, e, ao minuto 74, Martim Neto consumou a segunda cambalhota no marcador.

Aos 88 minutos, Caballero restabeleceu o empate, porém, aos cinco minutos de descontos, Tiago Gouveia deu a vitória ao Benfica com um chapéu desde fora da área.

Com este resultado, o Benfica B ascende ao segundo lugar da II Liga, com 50 pontos, menos dois do que o líder, o Casa Pia, e mais dois do que o Rio Ave, terceiro classificado.

A Académica continua no último lugar, com 15 pontos, a sete do Varzim, que venceu o Académico de Viseu, por 1-0, com um golo de Zé Tiago, e subiu ao 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de manutenção.

Os poveiros ficam a cinco pontos, precisamente, do adversário desta sexta-feira, que é a primeira equipa acima da linha de água.