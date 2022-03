Sondado pelo Benfica, Abel Ferreira diz que "tem contrato", mas que "tudo é possível"

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, diz que "tudo é possível" quando questionado sobre abordagens de Benfica e Granada.

As águias estão à procura de um treinador para a próxima época e o técnico português tem feito história no Brasil. O treinador de 43 anos venceu duas Libertadores, uma Copa do Brasil e umaRecopa Sul-Americana em dois anos no Palmeiras.