Otamendi, Yaremchuk e Gilberto falham convocados do Benfica para o Vizela

Otamendi, Yaremchuk e Gilberto são as grandes ausências dos convocados do Benfica para o jogo deste noite com o Vizela.

Nélson Veríssimo já tinha anunciado que o avançado ucraniano estava com uma "síndrome gripal", mas tinha perspetivado que ainda pudesse recuperar a tempo, cenário que não se confirmou.

Segundo o "Record", Otamendi tem uma lesão no tornozelo e é poupado para o jogo do Ajax. Gilberto terminou o último jogo com queixas no pé direito e, previsivelmente, falha o jogo de hoje por esse motivo.

De fora ficam ainda Lucas Veríssimo, Seferovic e Rodrigo Piunho, por lesão.

O Benfica recebe o Vizela às 20h15 desta sexta-feira, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Tomás Araújo, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino;

Médios: Diogo Gonçalves, Weigl, Paulo Bernardo, Gil Dias, Nemanja, Taarabt, Meité, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Darwin, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.