Nota 3 para Manuel Oliveira. Taarabt bem expulso e "não há penálti" aos 72 minutos

Paulo Pereira, videoárbitro (VAR) Bola Branca, atribuiu nota 3 a Manuel Oliveira, juiz do Benfica 1-1 Vizela, a contar para a 26.ª jornada do campeonato.

O Benfica ficou reduzido a dez jogadores logo ao minuto 7, fruto da expulsão de Adel Taarabt. O VAR Bola Branca concorda com a decisão do árbitro.

"Boa decisão do VAR ao intervir e chamar a atenção para a gravidade da ação de Taarabt. Não terá sido propositada, mas colocou em risco a integridade física do adversário, pisando o tornozelo, entre o pé e a canela. O cartão vermelho é ajustado", avalia o especialista.

Puxamos a fita à frente, para um lance muito contestado pelo treinador do Benfica. Uma possível grande penalidade sobre Vertonghen, aos 72 minutos, que Nélson Veríssimo considera "óbvia" e "evidente". Paulo Pereira discorda e elogia a decisão do árbitro e do VAR em nada assinalar:

"Vertonghen num lance aéreo choca com os defesas do Vizela. Não há motivo para penálti."