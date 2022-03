Nélson Veríssimo: "O VAR é para quê?"

Nélson Veríssimo mostrou-se muito crítico para com a atuação do videoárbitro (VAR) no empate do Benfica na receção ao Vizela, por 1-1, esta sexta-feira, a contar para a 26.ª jornada do campeonato.

Em declarações à BTV, o treinador do Benfica aceitou a expulsão de Adel Taarabt, que deixou os encarnados com menos um desde os sete minutos, no entanto, queixou-se de lance semelhante na segunda parte, para o outro lado, e de uma grande penalidade que terá ficado por assinalar:

"É sempre difícil jogar com menos um, mas o VAR é para quê? Temos a expulsão do Adel, há um lance com o Rafa que é idêntico e, no minuto 72, num lance de cruzamento numa bola dividida, há um lance claro e evidente. Não quero desculpar, mas, havendo o VAR, que não consegue detetar esta situação, uma pessoa pergunta-se: para que há o VAR?"

Nélson Veríssimo não quis dizer que o Benfica empatou "por culpa da arbitragem", no entanto, reiterou que a sua equipa foi prejudicada pelas atuações de de Manuel Oliveira, em campo, e André Narciso, no VAR.

"O lance aos 72 minutos era penálti. Podíamos ter falhado ou marcado, mas, se temos VAR para analisar algumas situações que acontecem no decorrer do jogo… Não gosto de falar de arbitragem, mas nos nossos jogos têm havido situações que nos prejudicaram. Neste jogo, não percebi como é que o VAR não viu. Não percebi o minuto 72", atirou o técnico.

"O penálti é tão óbvio que é difícil não falar"



Em conferência de imprensa, Nélson Veríssimo insistiu na indignação:

"Toda a gente tem direito a errar, mas desde a nossa entrada têm acontecido erros. Há situações que os árbitros podem não ver e para isso temos o VAR. Para mim é incompreensível como ao minuto 72 não há penálti a nosso favor. Era tão evidente que até no campo o árbitro devia ter visto. É tão evidente que pergunto: para que é que o VAR existe?"

Questionado sobre os alegados erros de arbitragem e porque estarão a acontecer em jogos do Benfica, como já se queixou o presidente encarnado, Rui Costa, Nélson Veríssimo preferiu não desenhar teorias.

"Eu não sei porque está a acontecer. O que sei é que tem havido erros. Não estou a desculpar-me com nada, sabemos o campeonato que temos feito. Mas para mim o penálti é tão óbvio que não percebo porque não foi assinalado. Não sei porque está a acontecer, mas a verdade é que tem estado a acontecer. Não são situações que suscitem dúvidas. São objetivas. O minuto 72 é óbjetivo: é penálti", sublinhou.

Jogadores "bravos" em inferioridade numérica

Quanto ao jogo, Veríssimo assumiu que ficar reduzido a dez jogadores desde cedo "dificultou a tarefa" ao Benfica: "Os jogadores foram bravos."

"Mesmo com menos um jogador, conseguimos jogar bem e os jogadores fizeram tudo para sair daqui com os três pontos. Sofremos o golo, mas a equipa reagiu e o facto de o guarda-redes adversário ter sido considerado o melhor em campo traduz o que foi o jogo. Tristes pelo resultado, mas satisfeitos com o comportamento da equipa. Tivemos mais remates, mais ocasiões de golo. Dar os parabéns ao Vizela pela forma como disputou o jogo, foi um bom espetáculo das duas equipas", enalteceu.

Com o empate (1-1) na receção ao Vizela, o Benfica pode ficar a seis pontos do Sporting, segundo classificado, e a 12 do líder, o FC Porto.