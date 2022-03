Benfica não se deixa enganar pela classificação do Vizela

Nélson Veríssimo não se deixa enganar pelo facto de o Vizela estar no último terço da tabela e avisa que o Benfica terá de estar no seu melhor para conquistar os três pontos, na sexta-feira, na jornada 26 da I Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quinta-feira, o treinador do Benfica assinalou que espera "um Vizela com uma ideia de jogo bem vincada" e de que não deverá abdicar na visita à Luz:

"Não podemos deixar-nos enganar pela classificação. O Vizela tem qualidade e é bem treinado, uma equipa muito competitiva. Temos de estar a nível elevado para fazer um bom jogo e conquistar os três pontos."



Nélson Veríssimo confirmou que Seferovic ainda não está recuperado. Por outro lado, Yaremchuk falhou o jogo anterior devido a gripe e o treinador acredita que o avançado ucraniano "possa estar disponível".

Não há pressão extra, nem "fantasma" Ajax



O terceiro lugar na tabela, a menos de dez jornadas do fim, não traz pressão extra e o objetivo continua a ser a recuperação.



"O grupo de trabalho sabe desde o início da época que todos os três pontos são importantes. Temos de lutar sempre pela vitória, a exigência mínima é ganhar. Não há responsabilidade extra. O objetivo é chegar, primeiro, ao segundo lugar e, depois, ao primeiro. Temos uma diferença pontual para o segundo classificado que temos de diminuir", vincou.

Depois da partida de sexta-feira, o Benfica visita o Ajax, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nélson Veríssimo não deixa, contudo, que o pensamento dos jogadores e dos adeptos viaje para Amesterdão antes da receção ao Vizela.

"Antes do Ajax há o Vizela e é o jogo mais importante para nós. Depois do Vizela teremos tempo para pensar no Ajax", sublinhou o técnico.

O Benfica-Vizela joga-se na sexta-feira, às 20h15, na Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.