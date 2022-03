Nélson Veríssimo: "Equipa reagiu muito bem à adversidade"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, acredita que a equipa "reagiu muito bem" à adversidade de ter sofrido o golo do Portimonense e ter estado a perder.

"Entrámos bem no jogo e criámos oportunidade de golo pelo Gonçalo. Depois, sofremos um golo mas a equipa reagiu muito bem à adversidade, com qualidade em alguns momentos. A equipa teve capacidade para reagir e dar a volta, os jogadores estão de parabéns", disse, à Sport TV.

O técnico das águias reconhece mudanças ao intervalo e correção de erros que levaram à vitória encarnada.

"O árbitro deu a devida compensação face às paragens e ao intervalo aproveitámos para fazer algumas correções. A equipa deu uma boa resposta. Estávamos a sentir dificuldades no jogo ofensivo pelo corredor direito, entre outras coisas. Os jogadores souberam interpretar o que tinha acontecido na primeira parte, também com o nosso contributo. Fizemos uma segunda parte muito boa e com todo o mérito chegámos à vitória", explica.

Darwin ficou fora do onze inicial e Veríssimo reconhece que "estava um pouco combalido". Foi lançado no fim do jogo e "deu um contributo positivo, dentro das limitações que tinha".