Yaremchuk "tem sido um exemplo para todos", diz Nélson Veríssimo

Roman Yaremchuk, avançado ucraniano do Benfica, "tem sido um verdadeiro exemplo" para todos, revelou o treinador Nélson Veríssimo.

O internacional ucraniano tem-se manifestado em relação à invasão do seu país pela Rússia. O avançado marcou ao Ajax, a 23 de fevereiro, e mostrou o símbolo do país.

Frente ao Vitória de Guimarães, o Benfica homenageou Yaremchuk, dando-lhe a braçadeira de capitão, que emocionou o ucraniano. Em conferência de imprensa, Nélson Veríssimo diz que o jogador tem sido um exemplo.

"O Benfica tem dado todo o apoio possível. Ele tem sido um verdadeiro exemplo para todos nós. Muito profissional, quase que diríamos que não se passa nada aos nossos olhos. Temos falado diariamente com ele. É um processo que todos esperamos que dure o menos possível. Damos apoio no dia-a-dia no que ele precisar", termina.