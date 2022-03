Pizzi não assume responsabilidade por saída de Jorge Jesus do Benfica

O internacional português Pizzi garante que "não se sente responsável pela saída" de Jorge Jesus do Benfica. Na primeira entrevista desde que trocou as águias pelo Basaksehir, da Turquia, o médio de 32 anos garante que o que se passou foi "completamente normal".

"Muito sinceramente, não me sinto responsável pela saída doJorge Jesus. Sempre fui um jogador que apreciava bastante o mister Jorge Jesus, enquanto treinador e enquanto pessoa. O que se passou foi que, depois do jogo no FC Porto, aconteceu uma coisa completamente normal dentro de um balneário", disse, ao jornal "Record".



Jorge Jesus deixou o comando técnico do Benfica em dezembro, depois de uma derrota por 3-0 com o FC Porto para a Taça de Portugal. No dia seguinte, Pizzi foi colocado a treinar à parte e o plantel não concordou com a decisão, o que terá sido decisivo na saída do técnico.

Pizzi confirma que pediu desculpa, mas que a situação "escalou" para outras dimensões: "Ele não gostou da forma como eu falei, eu pedi desculpa porque se calhar exaltei-me depois da derrota com o FC Porto e acreditei que o assunto morresse ali. Acabou por tomar outras proporções".