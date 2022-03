Benfica quer vencer em terreno "historicamente difícil" do Portimonense

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, quer vencer em casa do Portimonense, um terreno "historicamente difícil" para as águias.

"É um adversário complicado, historicamente difícil e é um adversário que tem qualidade na forma de atacar, não sofre muitos golos e tem um processo ofensivo de qualidade. Vai ser um jogo difícil, temos de ir ao encontro do que foi nos últimos jogos. Temos de nos focar na forma de jogar e fazer um bom para trazer os três pontos", disse, em conferência de imprensa.

O presidente Rui Costa disse, na noite de quinta-feira, que a exigência mínima do clube é vencer. Veríssimo sublinhou as palavras.

"Tal como o presidente disse, a exigência mínima é vencer e é nessa perspetiva que vamos abordar todos os jogos. Sabemos o que queremos para o futuro. O objetivo é vencer todos os próximos jogos. Temos adversários com qualidade, mas cabe-nos preparar a equipa para dar uma boa resposta. A exigência do Benfica assim o obriga", continua.

Darwin Nuñez não treinou na véspera do Portimonense, mas Veríssimo conta ter o ponta de lança uruguaio.

"Hoje não treinou, por uma situação de indisposição, mas acreditamos que amanhã possa estar disponível", termina.

O Portimonense-Benfica joga-se neste sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.