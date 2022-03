Rui Costa garante que "estão definidas as soluções" para Benfica "triunfar de forma continuada"

O presidente do Benfica garante que “estão bem identificados os motivos que nos levaram aos dissabores e, mais importante ainda, estão definidas as soluções para que não se voltem a repetir”.

Rui Costa, no discurso de abertura da Gala do clube, reconheceu que “na presente temporada tivemos dissabores inesperados, mas até final desta época desportiva – no futebol e nas modalidades – temos ainda muitas competições para mostrar caráter, compromisso e para honrar o manto sagrado”.

O líder encarnado deixou claro que “no Benfica a exigência mínima é vencer, porque vencer é a nossa essência”.

Por isso, “queremos voltar a liderar, seja no futebol, seja nas modalidades. Sabemos bem para onde queremos ir e o que precisamos de fazer para lá chegar”, garante.

“Estamos a trilhar o caminho, caminho de mudança que permitirá dotar o Sport Lisboa e Benfica das condições necessárias para triunfar de forma continuada e persistente”, acrescentou.

Rui Costa defende “mudança de mentalidades”. “Ganhar, perder ou empatar não pode representar a mesma coisa”.