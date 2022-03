Benfica apura-se para os quartos de final da Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica está nos quartos de final da Youth League, a Liga dos Campeões de juniores. Os encarnados bateram o Midtjylland, da Dinamarca, por 2-3, nos oitavos de final.

Diego Moreira, António Silva e Luís Semedo marcaram os golos do Benfica. Simsir e Christensen marcaram para o Midtjylland. O Benfica adiantou-se logo no início da partida, mas os dinamarqueses deram a volta. Antes do intervalo, os lisboetas voltaram a empatar a partida.

O golo da vitória, por Luís Semedo, aconteceu a dez minutos do fim. É a a sexta vez, em oito participações, que o Benfica consegue o apuramento para os quartos de final da Youth League.