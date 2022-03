“Custo zero” de João Mário custou 5.5 milhões ao Benfica

A contratação de João Mário custou 5.5 milhões de euros ao Benfica. As contas foram reveladas pela SAD encarnada em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador João Mário, num investimento total de 5.513 milhares de euros, que engloba os encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", lê-se no documento.

O médio internacional, de 29 anos, estava emprestado pelo Inter ao Sporting antes de assinar pelo Benfica até 2026.

Pelos encarnados, João Mário já disputou 36 jogos oficiais e marcou três golos.

Por Meité, o Benfica pagou ao Torino 7,2 milhões de euros (incluindo comissões). Já por Yaremchuk, os encarnados pagaram 18,4 milhões, incluindo intermediação, por 75% do passe junto do Gent.