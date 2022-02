Fernando Seara: "Benfica tem de ultrapassar as questões quentes e complexas"

Fernando Seara não foge, em entrevista exclusiva a Bola Branca, à adversidade do momento do Benfica e, na sua posição de presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), avança que o clube terá de saber "ultrapassar as questões quentes e complexas".

O Benfica comemora, esta segunda-feira, 118 anos de história, enquanto atravessa uma fase difícil a vários níveis, desportivo e institucional.

Em entrevista à Renascença, Seara admite esperar uma atitude sagaz e "um conjunto de equipas competitivas em todas as modalidades". Neste contexto, e em particular no futebol profissional, os encarnados estão a estabilizar depois de alguns resultados comprometedores, pelo que o dirigente sugere que "continue a haver confiança, fé e crença".

Assim, existem "hipóteses e muitas de agarrar o futuro", além de "um desafio e uma responsabilidade" para os atuais dirigentes. Fernando Seara puxa o filme atrás, lembrando que na vida do Benfica já passou por outros momentos conturbados.

"Eu já vivi tempos muito duros, tempos muito complexos, tempos muito difíceis. Soubemos ultrapassá-los. O Benfica também é unidade nos momentos complexos e quando sopramos 118 velas", diz o presidente da MAG encarnada, juntando o passado com o presente.