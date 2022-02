Benfica pede demissão de vice-presidente do Conselho de Justiça da AF Lisboa

O Benfica pediu a demissão de Pedro Monteiro Fernandes, vice-presidente do Conselho de Justiça da AF de Lisboa, que chamou à equipa de futsal das águias uma "seleção de estrangeiros vestida de vermelho".

Em causa está uma publicação do dirigente da AF Lisboa nas redes sociais, que se demonstrada descontente com os comentários do Canal 11 no dérbi entre "o Sporting Clube de Portugal e uma seleção de estrangeiros vestida de vermelho".

Em comunicado, o Benfica "repudia as lamentáveis declarações manifestadas e, posteriormente, reiteradas por Pedro Monteiro Fernandes, que em nada dignificam o desporto nacional, a Associação que representa e constituem um profundo desrespeito pelo Sport Lisboa e Benfica, os seus sócios, atletas e adeptos".

"Perante a ausência de uma verticalidade de carácter capaz de o levar a assumir as suas responsabilidades e a ser consequente – pedindo a demissão deste órgão federativo –, o Sport Lisboa e Benfica apela à Associação de Futebol de Lisboa que abra um inquérito disciplinar tendente à sua destituição por total incumprimento de deveres fundamentais no exercício de funções", pode ainda ler-se.

O Benfica perdeu a final da Taça da Liga de Futsal frente ao Sporting, por 5-2. As águias alinharam de início com dois portugueses, André Sousa e Nílson Miguel, os mesmos que o Sporting, Tomás Paçó e João Matos. No banco, as águias tinham mais três portugueses.