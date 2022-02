Benfica agradece homenagem dos adeptos. "Yaremchuk mereceu"

O internacional ucraniano emocionou-se. Fernando Seara também não foi capaz de resistir as circunstâncias da situação e agradece àqueles que representa, no cargo que ocupa nos órgãos sociais do Benfica.

Um momento que emocionou o jogador e não só. Quando Yaremchuk entrou em campo, frente ao Vitória de Guimarães, no domingo, recebeu a braçadeira de capitão de Vertonghen e ouviu o aplauso de solidariedade de cerca de 40 mil adeptos presentes no Estádio da Luz.

Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica, admite, em entrevista a Bola Branca , que, tal como o avançado ucraniano, ficou emocionado com a homenagem da equipa e dos adeptos a Roman Yaremchuk , a propósito da guerra na Ucrânia.

"Obrigado! Yaremchuk mereceu!", declara, partilhando do abraço que se uniu em torno da dor do povo ucraniano e, em concreto, de um jogador que sente o desespero da sua nação, mesmo estando longe:



"O minuto 62 fica na história do futebol português. É o momento em que o povo do futebol, aquele que o sente e ama, ultrapassou o futebol e chegou à vida. Ao respeito pela vida e pela dignidade e disse não aos que não respeitam a vida. Nós no estádio não deixámos de nos emocionar."

Por este motivo, Fernando Seara acrescenta que "o sentimento na expressão" facial do jogador "é uma das grandes prendas" do aniversário que o clube da Luz comemora, esta segunda-feira.

"As sócias e os sócios do Benfica, o conjunto dos simpatizantes naquele momento, para além do jogo e da alegria, souberam ser fraternos, solidários e horaram o lema do clube", finaliza o presidente da MAG.