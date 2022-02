Ucraniano Yaremchuk emociona-se após homenagem do Benfica e adeptos

Veja também:

Roman Yaremchuk não escondeu a emoção quando entrou em campo no jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães.

O avançado ucraniano foi lançado em jogo aos 61 minutos de jogo, quando as águias já venciam por 3-0. Yaremchuk recebeu a braçadeira de Jan Vertonghen e foi o capitão de equipa no que restou da partida.

Os adeptos do Benfica receberam ainda Yaremchuk com uma enorme ovação e com muitas bandeiras e cartolinas com homenagens à Ucrânia. Perante este cenário, Yaremchuk não segurou a emoção.