Nélson Veríssimo: "Temos de trabalhar para reduzir distâncias para os dois da frente"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, acredita que a vitória por 3-0 frente ao Vitória de Guimarães é justa.

"Foi uma vitória justa contra uma boa equipa e bem treinada. Não podíamos cair na tentação de olhar para os jogos mais recentes deles. Sentiu-se alguma fadiga. Controlamos o jogo em muitos momentos num jogo aberto. Fomos eficazes. A vantagem era justa ao intervalo e o desafio lançado foi matar o jogo nos primeiros 15 minutos. Conseguimos. Vitória justa, temos de pensar no próximo jogo", disse, à BTV.

Com este resultado, o Benfica aproveita o empate do Sporting e fica a quatro pontos do segundo lugar. O objetivo é continuar a trabalhar para continuar a reduzir distâncias.

"A mensagem que fica é que temos uma equipa que trabalha para dar uma boa resposta nos jogos. Sabemos a responsabilidade, o que exige o clube. O objetivo hoje era vencer e sabíamos que a diferença para o segundo classificado iria encurtar. Objetivo foi conseguido. Temos trabalhar para irmos reduzindo distâncias para os dois da frente. Essa é a nossa mentalidade", atira.

Sobre a homenagem a Yaremchuk, que recebeu a braçadeira de capitão, Veríssimo assinala o momento simbólico.

"É um momento simbólico. É lamentável, que nos choca, vivemos longe mas toca-nos. Foi simbólico para a paz, que é o que todos desejamos", termina.