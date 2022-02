José Carlos. "Boa resposta" do Benfica a quem dava a Champions como perdida

José Carlos, antigo defesa do Benfica, fala de uma boa resposta, frente ao Ajax, na primeira mão, aos que já davam a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões por perdida.



Em entrevista a Bola Branca, José Carlos manifesta satisfação com a exibição do Benfica e com a força mental que a equipa demonstrou para recuperar de duas desvantagens no marcador.

"Todas as previsões negativas acabaram por ser contrariadas pelo Benfica, principalmente na segunda parte. A equipa conseguiu mostrar a sua qualidade, dar uma boa resposta e mostrar que o adversário também tem pontos fracos. O Ajax é uma das melhores equipas da Europa, neste momento, mas teve uma segunda parte difícil porque o Benfica esteve bem", refere.

Decisão em Amsterdão daqui a três semanas



A 15 de março, joga-se, em Amesterdão, a segunda mão da eliminatória. José Carlos avança a estratégia a seguir para eliminar o Ajax.

"Quando o Ajax ataca, deixa pouca gente atrás. Com as características dos jogadores do Benfica, e isso na segunda parte, ontem [quinta-feira], ficou bem visível, a equipa portuguesa pode criar-lhes muitos problemas. Jogadores como Rafa ou Darwin ou Gonçalo Ramos são muito rápidos e têm uma enorme capacidade de transporte de bola. Foram aparecendo muitos lances em que o Benfica criou superioridade ou igualdade numérica e isso pode fazer-lhes mossa, lá", adianta.

Vitória, Portimonense e Vizela antes de Amsterdão



Antes da Champions, o Benfica precisa de voltar aos triunfos na Liga portuguesa. No domingo, recebe na Luz o Vitória de Guimarães, clube que José Carlos também representou enquanto jogador.

O antigo defesa vaticina um jogo entre "duas equipas que têm feito uma época bastante irregular", em que "pode fazer a diferença o banho de confiança" que o Benfica ganhou frente ao Ajax.

"Será um tónico para querer continuar na senda das vitórias. O grande desafio do Nélson Veríssimo será conseguir transportar, para o jogo de domingo, aquilo que a equipa fez bem na partida com o Ajax. O Vitória tem uma equipa que desconfia de si própria, apresenta uma enorme falta de confiança e está longe dos pergaminhos do clube", conclui.

O jogo Benfica-Vitória de Guimarães, da jornada 24 da I Liga, realiza-se no domingo, às 18h00. A partida tem relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.