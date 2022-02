Rui Costa espera “uma boa resposta” contra o Ajax

O presidente do Benfica espera “uma boa resposta” da equipa contra o Ajax para a Liga dos Campeões.

Rui Costa esteve, esta quarta-feira, num almoço com dirigentes do clube holandês, no dia em que as duas equipas se encontram para a Champions.

“Estamos nos oitavos de final com todo o mérito, depois de passarmos num grupo em que, recordo, estavam o Bayern Munique e o Barcelona. Não é novidade para ninguém o que o Ajax tem feito nos últimos anos, mas quem está nos oitavos de final da Liga dos Campeões não pode esperar facilidades, seja contra que adversário for”, referiu.

O líder encarnado reconhece que “a época não está a correr como gostaríamos, não é segredo também, e naturalmente que esperamos aqui uma boa resposta”.

O Benfica recebe o Ajax na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A partida começa às 20h00 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.